「写真の撮影は、一つの作品を作っているような感覚ですね。私はグラビアを見るのが好きで、好みは小柄でかわいい感じの人なんです。だから、私みたいなタイプに需要があるのかという不安はずっとあるんですけど」山崎あみはそう話すが、品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングと、需要しかない。「撮影のお話をいただいたからにはと、ジムに通い始めたり、大好きなラーメンを食べるのをやめてみたり、私なりに