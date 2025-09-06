Photo: SUMA-KIYO 防災アイテムも3COINSで。万が一のあらゆるシチュエーションを想定して、備えを見直したい「防災アイテム」。ただ、どうしても使いどころが限られているから、何でも高額なものを揃えるのは気が引けます。そこで今回は、330円〜550円（税込）とリーズナブルに手に入るのに実用的な「3COINSの防災アイテム」をまとめて紹介します。550円なのに完成度の高い「ウォータータン