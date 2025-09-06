ロックバンド・T-BOLANが6日、公式サイトを通じて、ベース上野博文が「肺がん」ステージ4と診断され闘病中だと公表した。【写真】肺がんステージ4を公表したT-BOLAN・上野博文上野について「7月初旬上野は体の不調を感じ、かかりつけの医師の診察を受け、検査の結果 肺がんのステージ4、身体の数ヶ所に転移が認められていると診断されました。診断後すぐに、更なる精密検査、転移部分への放射線治療等を経て、現在は肺がんに対