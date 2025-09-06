記者会見する飯野雄貴。プロレスラー兼アメリカンフットボール選手の「二刀流」挑戦を発表した＝6日、横浜市プロレス団体DDTに所属する飯野雄貴が6日、横浜市内で記者会見を開き、アメリカンフットボールの日本社会人Xリーグ、ノジマ相模原への入団を発表した。プロレスラー兼アメリカンフットボール選手の「二刀流」に挑戦する。「後悔したくなかった。プロレスラーは最強だと思っている。最強の力を出したい」と抱負を語った。