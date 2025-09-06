「阪神−広島」（６日、甲子園球場）阪神の先発・門別は４回７安打１失点。五回を投げきれず、白星を手にできなかった。初回２死から小園に中前打を浴びたあと、モンテロに右翼線へ三塁打を許して先制点を献上。三回の無死一、二塁など、再三のピンチを無失点で切り抜けたが、五回からハートウィグにマウンドを譲る結果となった。先発は６月４日・日本ハム戦（エスコン）以来３カ月ぶり。「先発はずっと戻りたいと思ってい