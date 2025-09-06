ロックバンド「T−BOLAN」のベース上野博文（60）が、肺がんステージ4と診断され、公式サイトで6日、発表された。体の数カ所に転移が認められているという。上野は7月初旬、体の不調を感じ、かかりつけの医師に診察を受けた。この診断後、さらなる精密検査、転移部分への放射線治療などを経て、「現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり、経過は良好です」という。また、「上野自身はがんとうまく付き合いながら、ステージに立