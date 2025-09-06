8月27日に誕生日を迎えた元乃木坂46の「さゆりんご」ことタレントで女優の松村沙友理(33)が6日、東京・DDD青山クロスシアターでバースデーイベントを行った。北は北海道から南は九州まで300人以上のファンが全国から集結。ユニークな趣向を凝らしたイベントで盛り上がった。ファンからの質問コーナーでは「僕もお米が大好きで、1回にご飯を3合食べます。最近、おなかが出てきちゃって…。どうやったら(松村さんのように)そんな良い