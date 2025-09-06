14日に井上尚弥VSアフマダリエフボクシングの大橋ジムが6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の世界戦に向けたスパーリングが終了したことを報告した。14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダ