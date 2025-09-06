乃木坂46・冨里奈央（18）がこのほど、「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）2025年9月4日発売号に登場。同誌で連載中の人気漫画「きみは四葉のクローバー」の世界観をグラビアで表現した。 【写真】漫画キャラみたいなキュートさ全開！ 冨里は、このたび制作が決まった「きみは四葉のクローバー」実写PVで、人気キャラの「よつは」役に大抜てき。それを記念して、キャラになりきったスペシャ