◆セーリング▽４７０級全日本選手権（６日、江ノ島ヨットハーバー）２０２３年世界選手権銅メダルの磯崎哲也、関友里恵（ともにＪＰＮ２２Ｒａｃｉｎｇ）組が、予選シリーズ６レースを終え、総合８点で首位に立った。この日の３レースで、最初と最後の２レースは、磯崎が「プラン通りの戦い方ができ、気持ちよく走れた」というほどで、トップでフィニッシュ。しかし、２本目のレースは、「スタートをミスして、途中でもコー