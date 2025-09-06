◇体操全日本シニア選手権（６日、東京・エスフォルタアリーナ八王子）男子で昨年個人総合を初制覇したパリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、鉄棒の練習中に落下し、そのまま棄権した。岡に突然のアクシデントが襲った。３種目を終え、４種目目の鉄棒に移動し、練習を開始すると、突然、ドスンと大きな音とともに岡がエビ反りで落下した。会場に悲鳴が上がる中、しばらく動けなかった。コーチが駆け寄り介抱し、立ち上がった