元日向坂４６の女優・齊藤京子が５日までにインスタグラムを更新。２８歳の誕生日を迎えたことを報告した。「２８歳になりました」とお辞儀をする絵文字と共に投稿した齊藤。「いつもありがとうございます。誕生日はケーキではなくラーメンです。大好きなサウナとラーメンでさいこうの幕開けです」ともつづり、サウナで火照った姿とケーキ代わりのラーメンの画像を投稿した。この投稿にＳＮＳ上では、「＃Ｋｙｏｎｋｏｇｒａ