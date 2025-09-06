「ウエスタン、広島１−６阪神」（６日、鶴岡一人記念球場）阪神は広島に完勝した。初回に楠本の右前適時打で先制すると、四回にも井坪の２点適時二塁打などで、３点を追加し、ゲームをリードした。投げては先発の伊藤稜が６回５安打無失点と好投。見事にゲームを作った。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−伊藤稜が６回無失点と好投した。「６回８４球で、フォアボール一つや。この前の丸亀もそうやったし、うまい