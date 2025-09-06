俳優・高橋文哉が主演・企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ『この恋は、理想形。』の出演者と配信開始日が6日、発表された。【写真】高橋文哉のもとに豪華出演キャスト集結！綱啓永＆八村倫太郎も今作は『TGC』20周年を記念して、高橋が所属する芸能プロダクション「A-Plus」が2025年4月に立ち上げた縦型ドラマレーベル「FANFARE」と共同制作し、日本テレビが監修・制作協力を行う。10月24日よりショートドラマアプリ