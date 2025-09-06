俳優の織田裕二（57）が、TBS系「ジョブチューンSP」（後7・25）にゲスト出演し、代表作の「踊る大捜査線」シリーズの裏話を披露した。番組では「世界一のアスリート大集合」と称し、金メダルや世界一に輝いたアスリートたちが、頂点に立つために自らに課していた驚きのルールなどを告白。東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏が、情が移ることを理由に現役時代は友達を作らなかったと明かした。個人競技で、いつかは対