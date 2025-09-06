ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Yes！銀座高須クリニック杯」は台風15号の影響で順延となった予選最終4日目が6日に行われ、7日の5日目11、12Rで行われる準優勝戦進出メンバーが決まった。江戸川の女王・清水沙樹（38＝東京）が本領発揮の強捲りで白星をもぎ取り、予選を突破した。4日目9Rは当地2Vの長嶋万記が1号艇。同3Vの清水が5号艇という好カード。追い潮、追い風でライバルが慎重なスタートになる中、清水