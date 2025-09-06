◇福岡六大学野球秋季リーグ九共大4―3日経大（2025年9月6日FIT）九共大が延長10回タイブレークに4番の宮城琉人内野手（4年）が中前に逆転のサヨナラ打を放って開幕勝利を飾った。特別な思いを持って試合に臨んでいた。この日は大学1年時に亡くなった祖父の命日。故郷の沖縄は旧盆の最終日で「ウークイ」と呼ばれ、先祖を見送る日だ。「おじいちゃんにいいところを見せられたらと思っていた。いいプレゼントができた。安