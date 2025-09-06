トルコとの準決勝でブロックする島村（3）ら＝バンコク（AP＝共同）【バンコク共同】バレーボール女子の世界選手権第13日は6日、バンコクで準決勝が行われ、日本はトルコに1―3で逆転負けし、3位決定戦に回った。1978年以来、47年ぶりの決勝進出は逃した。7日の3位決定戦は4大会ぶりの銅メダルを目指し、イタリア―ブラジルの敗者と戦う。日本は石川（ノバラ）や和田（NEC川崎）、島村（ペッパー貯蓄銀行）らの多彩な攻撃で第1