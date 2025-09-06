Ｋ−ＰＯＰ第１世代の６人組男性グループ・ＳＨＩＮＨＷＡ（シンファ）のメンバー・キム・ドンワン（４５）が４日、自身のＴｈｒｅａｄｓアカウントで、しつこく出演オファーをしてくる番組制作スタッフへ、不快な心境をつづった。キム・ドンワンは「バラエティー番組のオファーは、もうやめてほしい」「僕は笑わせる自信がないし、大衆の前で話をしたくない」と吐露。続けて「過去を掘り起こすことは、自分に傷だけを残す」