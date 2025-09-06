9月4日、TBS系『櫻井・有吉THE夜会』に出演した板野友美が、一軒家を購入せず賃貸マンションに住む理由について語った。【関連】板野友美、娘の一言で号泣…ワーママとしての葛藤を吐露「結構私もショックだった」番組では今回、“憧れの新居に引越した人の夜会SP”と題した企画が行われ、大家志津香が板野の自宅マンションを訪れるVTRが公開された。この中で、大家から、「結局、家賃いくらなんですか？私の予想は110万円とか」と