政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（後編）です。【タイムテーブル】00:00イントロ00:03日米関税交渉の評価03:19支持率の上昇をどう受け止めている？04:34日米関税合意後の経済政策10:58コメの増産には賛成？17:05 農家の戸別補償は慎重に考えるべき？19:48日本の移民政策をどうみているのか