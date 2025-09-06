インテル・マイアミ（MLS）FWルイス・スアレスが自身の行動を謝罪した。先月31日に行われたシアトル・サウンダースとのリーグカップ決勝に0-3で敗れたインテル・マイアミ。同試合終了後に乱闘が発生し、スアレスは乱闘後に相手スタッフに対して唾を吐きかけていた。これを受けて、スアレス自身のInstagramで謝罪。「まず、シアトル・サウンダーズのリーグカップ優勝を祝福したい。そして何よりも、試合終了時の自分の行動について