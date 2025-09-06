◆パ・リーグソフトバンク２―１楽天（６日・みずほペイペイ）楽天の先発・荘司康誠投手は、６回途中まで投げて４安打２失点で今季２敗目となった。「ずっと、どうしようかなと思いながら投げていた」と本調子ではなかったが、自己最多タイの９奪三振など結果も残し「なんとか粘った、耐えたという感じ」と振り返った。失点した２、３回はともに先頭打者を四球で出しており、「変に意識し過ぎちゃった部分もあって、慎重にな