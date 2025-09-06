◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ（2025年9月6日ヤンマースタジアム長居）王座奪回を狙う関大と関学大が快勝。開幕から2連勝とした。関大は31―14で近大を下した。7―7で迎えた第1Q8分46秒、DB石井慶汰（4年）が66ヤードのインターセプトTD。第2Q8秒には、QB高井法平（3年）がWR辻翔誠（4年）に19ヤードのTDパスを通し突き放した。その後もTD、FGで追加点を奪った関大が、昨年のリーグ戦で敗れた近大にリベンジ