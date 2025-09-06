◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（６日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が同点適時打を放った。１点ビハインドの４回１死一、二塁。ここまで無安打投球を続ける初対戦の常広の変化球に食らいつき、しぶとく右前に運んだ。二塁走者の中野が快足を飛ばして生還。１２球団トップの打点を８９に更新した。甲子園のボルテージは最高潮だ。グラウンドに「テルコール」が響き渡った。