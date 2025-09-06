完封で6勝目を挙げた西武・渡辺＝ベルーナドーム西武の渡辺は安定した制球で六回2死まで出塁を許さず、プロ初完投を2安打完封で飾った。6月以来の白星で6勝目。西川は一回の先頭打者本塁打の後に2本の適時打で計4打点。チームは4連勝で4位に浮上。ロッテは3連敗。