◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島(6日、甲子園球場)約3か月ぶりの先発となった門別啓人投手は、初回に先制点を献上するも4回1失点。ピンチを度々迎える中、粘投を見せました。初回は順調に2アウトまで持ち込んだ門別投手でしたが、試合前時点で打率.298とリーグ2位につける好調の小園海斗選手にセンターへのヒットを浴び、2アウト1塁のピンチを招きます。ここで続くモンテロ選手のライン際に落ちるタイムリー3塁打を浴び、先制点を