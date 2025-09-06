◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)女子バレーボール日本代表は世界選手権で準決勝をトルコと戦い1-3で敗れました。選手らの瞳に涙が浮かびます。第1セットを奪った日本ですが、2セット連取されてしまいます。後がない第4セット、一進一退の攻防を続け、日本の気迫のプレーでプレッシャーを与えるとトルコにミスが生まれていきます。24-21で日本がセットポイントを迎えるもトルコの連続ポイントを許しデュース