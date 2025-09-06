テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が４日に放送され、お笑い芸人・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「本当にあった恋の修羅場ＳＰ！！お笑い界のモテ３人衆」と題し、紅しょうが・稲田美紀、レインボー・池田直人、エバース・佐々木隆史、今をときめくモテ芸人３人をゲストに招いた。鈴木は衝撃修羅場の目撃を回想。「修羅場のとこに入っちゃったことがあって。学生の時にカップルが