女優の玉田志織（２３）が６日、都内で「第３１回交通安全せたがや」区民のつどいに世田谷交通安全大使として出席した。このイベントは、世田谷区民に広く交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣づけることが目的。警察官の制服姿で登場した玉田は「交通安全大使に就任するのは初めてなので緊張していますが、一生懸命頑張ります！」と気合十分だ。制服姿が似合うと言われたようで「うれしかったです」。イベ