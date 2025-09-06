巨人は６日の中日戦（バンテリン）を５―４と逆転勝ちし、連敗を２でストップ。借金を２に減らした。阿部慎之助監督（４６）は９回に劇的勝利のきっかけとなる同点タイムリーを放った坂本勇人内野手（３６）に賛辞を贈った。１点差ながら追い込まれた９回だった。泉口の死球で一塁に送られた代走・増田大が二盗を試みるもアウトに。しかし、二死から岡本、岸田、中山の３連打で一気に満塁のチャンスを迎える。ここで代打・坂本