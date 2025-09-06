巨人・坂本勇人内野手（３６）が６日の中日戦（バンテリン）で９回二死満塁から代打で途中出場し、同点打となる中前適時打を放った。１点ビハインドで迎えた９回二死から３連打で満塁のチャンスに。代打で打席に立った坂本は、守護神・松山の４投目、外角低めに入った直球を見事にはじき返し、打球は中前に落ちる同点適時打となった。正念場で見せた意地のひと振りでチームを救った。坂本は「もう打つしかないんで思い切って