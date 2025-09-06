この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第14話をごらんください。 退勤後に同じ電車に乗り、ほぼ同時刻に来店する問句さんと女性客。問句さんが女性客を一方的に不快に思っている様子に、店長たちもうんざりしていまし