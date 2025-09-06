◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第2日（2025年9月6日関空アイスアリーナ）SP8位の渡辺倫果（三和建装・法大）は131・82点をマークし、合計189・55点とした。3季前にも使用した「JIN」。冒頭でトリプルアクセル―3回転トーループを着氷すると、会場が沸いた。その後の単独のトリプルアクセルや最後の3回転ループは乱れたが、フリーで130点超えのスコアに「思っていたより点数が出て、ま