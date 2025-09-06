ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は、台風15号の影響で順延となった予選2日目が6日に行われた。試練を乗り越えて巻き返しに成功した。初日は6着だった渡辺雄朗（39＝東京）は、9Rを逃げ切って1着。前半4Rでフライングを切った2コースの土屋智則がスタートでコンマ40と立ち遅れて“カベなしのイン”になったが、冷静なターンで捲りと差しを封じてみせた。「中へこみのインは江戸川で慣れま