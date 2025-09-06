Oisixから、ディズニーの名作『ピーター・パン』の世界を食卓で楽しめる特別なミールキットが登場します。幻想的なロンドンの夜空をイメージした「星屑リゾット」に加え、時計台デザインの限定スプーンもセット販売。調理の手軽さと華やかな世界観を兼ね備えたこのセットは、家族や大切な人と特別な時間を過ごすのにぴったりです♡ ピーター・パンの世界観あふれるリゾット