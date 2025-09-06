「どうせ私なんて……」「お金がないから無理」「いいことなんて起きない」そんなネガティブな言葉が、心の中でぐるぐると回ってしまうことはありませんか。実は、このようなネガティブ思考は、浪費グセとセットで表れやすい傾向があります。気分が落ち込んでいるときほど、コンビニでスイーツを買い込んだり、ネットで衝動買いをしてしまったり……。買っている瞬間は気持ちが晴れるように思えても、後で「なんでこんなものにお金