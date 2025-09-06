中国商業連合会が発表した最新データによると、9月の中国小売業景況感指数は8カ月ぶりの高水準を記録し、小売業の好調な発展の傾向を示しました。データによれば、9月の小売業景況感指数は前月より0．5ポイント上昇して50．6％となり、2カ月連続の上昇で8カ月ぶりの高水準となりました。業種別では、物販業景況感指数が50．6％で前月比0.9ポイント上昇し、賃貸業態景況感指数は51．4％と前月より0．7ポイント低下したものの、中高