¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ëÅ¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´îÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¹­¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢¿Í¤¬½»¤á¤ë¤Û¤É¤Î¹­¤µ¤ò¸Ø¤ë¸¼´Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ò´Þ¤à4Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¡¢ÆÃÂç¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¤ÏÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¡£¤Þ¤¿Çã¤¤½Ð¤·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿©ºà¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£º´Æ£·ò¤¬¼«Âð¥ë