◆ソフトバンク2―1楽天（6日、みずほペイぺイドーム）なかなか点灯させることのできなかった優勝マジックだが、今季初点灯させた翌日の試合で一気に「2」も減らした事実は大きい。「ここまで来たらもう、みんな気持ちだよ」。観戦に訪れた孫オーナーを見送った後、王球団会長はそう言ってチームの勝利を喜んだ。今季のチーム失策数は72と12球団最低の数字が横たわる。これは故障者が続出し、経験の浅い選手を多く起用せざる