「阪神−広島」（６日、甲子園球場）世界小児がん啓発キャンペーン月間「ＧｏｌｄＳｅｐｔｅｍｂｅｒ」にちなんで、闘病経験者の小学３年・坂牧快莉君（８）と中学３年・前田悠真君（１５）がファーストピッチセレモニーでバッテリーを組んだ。坂牧君の投球は、２バウンドで前田君が構えるミットに。登板後は佐藤輝明内野手からサインボールをプレゼントされ、「頑張ってね！！」と激励の言葉も向けられて、坂牧君は「うれし