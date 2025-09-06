「バレーボール女子・世界選手権・準決勝、日本１−３トルコ」（６日、バンコク）世界ランキング５位の日本が、同４位のトルコに１−３で逆転負けし、銀メダルだった１９７８年以来、４７年ぶりの決勝進出はならなかった。２０１０年以来、４大会ぶりの銅メダルをかけて、７日の３位決定戦でイタリア−ブラジルの敗者と対戦する。日本は立ち上がりから島村の１枚ブロックや和田のフェイントでトルコの高さに対抗。競り合い