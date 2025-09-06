◇セ・リーグ巨人5―4中日（2025年9月6日バンテリンD）巨人が1点を追う9回2死から中日に逆転勝利。125試合目で60勝に到達した。9回2死満塁から値千金の同点打を放った代打の坂本勇人内野手（36）は、試合後「いや、もうね…打つしかないんで。思い切って振りにいくことだけ考えてました」と語った。8月12日の中日戦（東京D）に「6番・三塁」でスタメン出場したのを最後に、この日まで21試合連続ベンチスタート。そんな坂