秋田朝日放送 鈴木知事が大雨で被災した三種町を訪れ、住宅や農地などの被害状況を視察しました。 鈴木知事は今月２日からの大雨で被害を受けた三種町森岳地区を訪れ、土砂が流れ込み稲が倒れた田んぼを視察しました。この地域では三種川の氾濫により、およそ５３ヘクタールの田んぼが冠水しました。鈴木知事はこの後、能代市や五城目町などをまわり、被害状況を確認しました。鈴木知事は、市町村と連携し市民生活の