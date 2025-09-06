秋田朝日放送 がんと向き合う患者や家族を支えようというチャリティイベントが、秋田市で開かれました。 「リレー・フォー・ライフ」というこのイベントは、がんと向き合う人たちとともに歩き語らうことで、生きる勇気を与えたいと４０年前にアメリカで始まりました。秋田での開催は５回目で、参加した人たちは千秋公園の中をウォーキングしながら交流を深めていました。会場ではがん検診や、日頃からの