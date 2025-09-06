秋田朝日放送 自民党秋田県連の御法川信英会長は６日、総裁選の前倒しについて「行った方がいい」と述べ、賛成する考えを示しました。県連としての結論は一両日中にも決める予定です。 【自民党秋田県連・御法川会長】 「党が一丸となるために、むしろ総裁選を前倒しして行った方がいいという考え。」 県連は先月２６日の総務会で総裁選前倒しの是非を巡って結論を先送りし、党所属の国会議員と県議に判断を一任すると