東京六大学野球連盟の創設100年を記念した「東京六大学野球100年記念スペシャルトークショー」（ベースボール・マガジン社主催、協力・東京六大学野球連盟）が6日、都内で行われた。歴代8位タイの通算18本塁打を記録した明大OBの広沢克実氏、通算114安打を記録した法大OBの小早川毅彦氏、通算8勝を挙げた東大OBの大越健介氏、歴代14位タイの通算15本塁打を記録した早大OBの石井浩郎氏が参加した。レジェンドOBの豪華共演はファ