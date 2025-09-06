◇プロ野球パ・リーグ 西武 4-0 ロッテ(6日、ベルーナドーム)西武はロッテとの2戦目に完封勝利。楽天を抜いて、4位浮上を果たしました。この日の試合では、投げては先発・渡邉勇太朗投手がプロ初の完投・完封勝利。被安打2、無四球と好投を継続し、97球で試合を締めるマダックスを達成しました。その快勝を打で支えたのは西川愛也選手。この日の全打点をあげる「4打数3安打4打点」の躍動を見せました。そんな西川選手は今季3度目の