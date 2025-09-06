■全国の7日の天気西・東日本は、高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、北海道付近に低気圧が近づき、そこからのびる寒冷前線が日本海から南下するでしょう。北日本は、雨が降る見込みです。東北日本海側では雷を伴って非常に激しく降り、大雨となる所がありそうです。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に警戒が