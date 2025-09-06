最近SNSでも話題になることが多い、食い尽くし系旦那。食い尽くし系旦那とは、出された料理や、家にある食材は全て自分のものだと思い込み、家族を不快な気持ちにさせる人を指します。今回は、食い尽くし系旦那に悩まされる女性の話をご紹介いたします。人のおかずを許可なく奪う「うちの旦那はいわゆる食い尽くし系。食卓にある料理は全部自分のものだと思っています。普通、おかずが残ったら子どもに食べたいか聞きますよね？